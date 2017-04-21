В рамках ЯМЭФ представлена стратегия развития Севастополя до 2030 года

Севастополь, , 19:01 — REGNUM

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников в рамках третьего Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) представил Стратегию развития Севастополя до 2030 года первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Козаку.

В пятницу, 21 апреля, глава Севастополя Дмитрий Овсянников присоединился к работе Ялтинского международного экономического форума. В рамках запланированных встреч он представил Стратегию развития Севастополя до 2030 года первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко и заместителю председателя правительства Дмитрию Козаку, сообщает пресс-служба администрации города Севастополя.

Накануне документ был внесен на рассмотрение Законодательного собрания Севастополя в виде законопроекта. Обсуждение документа в формате экспертных круглых столов проходили в несколько этапов в течение февраля — марта 2017 года.

Стратегия предусматривает, что уже к 2024 году оборот отрасли судоремонта и судостроения должен вырасти почти в семь раз, вылов рыбы — в два раза, а сам город должен войти в топ-10 наиболее популярных мест в России. Валовой региональный продукт будет увеличен в более чем в два раза, доля собственных доходов бюджета превысит 70%. Кроме того предполагается, что до 2020 года в дороги Севастополя инвестируют более 20 миллиардов рублей, завершится строительство индустриального парка, который обеспечит 1,5 тысяч новых рабочих мест.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тысяч человек из 46 стран мира. Форум проводится в третий раз. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

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