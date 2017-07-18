Кадыров: Меры к возвращению ребенка из тюрьмы в Турции принимаются

Грозный, , 12:20 — REGNUM Глава Чечни сообщил о том, что принимает меры к освобождению шестилетней девочки из тюрьмы в турецком городе Антакья сразу же, как получил информацию о задержании.

«В первые же часы поручил по своим каналам выяснить реальную ситуацию с ребёнком и предпринять необходимые шаги для того, чтобы девочка оказалась в России, — не сообщая о деталях, заявил Рамзан Кадыров. — Меня лично очень беспокоит ситуация, когда девочка находится рядом с людьми, пытавшимися примкнуть к «Иблисскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ред. ИА REGNUM ).

По поводу обращения ее отца Сергея Уханова Кадыров отметил, что пока еще письменного подтверждения его просьбы не поступало, но в соцсетях распространяется видеообращение.

Глава ЧР не сомневается, что вопросом вызволения детей из тюрьмы заняты и другие компетентные органы, в том числе МИД РФ. Также он высказал уверенность, что власти Турции примут объективное и гуманное решение в интересах ребенка.

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Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой о помощи к главе Чечни обратился житель города Маркса Саратовской области Сергей Уханов. Его дочь Лиза была задержана вместе с матерью, отчимом и сводной полуторагодовалой сестрой на турецко-сирийской границе.

Семейную пару подозревают в попытке примкнуть к боевикам террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В настоящее время и родители, и дети находятся в миграционной тюрьме турецкого города Антакья.

Родной отец ребенка попросил помощи от Кадырова, так как считает, что тот обладает большим авторитетом среди лидеров стран Ближнего Востока и Закавказья.