Отец задержанной в Турции 6-летней девочки обратился за помощью к Кадырову

Грозный, , 09:25 — REGNUM С просьбой о помощи обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову отец ребенка, задержанного вместе с ее матерью в Турции. Житель города Маркса Саратовской области Сергей Уханов рассчитывает на помощь чеченского лидера, так как считает, что тот обладает большим авторитетом среди глав стран Ближнего Востока и Закавказья.

Двое детей — 6-летняя Лиза и ее полуторагодовалая сестра — находятся в настоящее время вместе со своими родителями в миграционной тюрьме турецкого города Антакья. Из девочек родной является для Уханова только старшая, ее сестра Амина Кочаари — это дочь его бывшей жены Светланы и нового мужа Евгения Кочаари. Тем не менее мужчина просит помощи Кадырова в освобождении обоих детей.

По его словам, он уже обращался в ФСБ, МВД, МИД, Интерпол, прокуратуру Турции, однако конкретных ответов так и не поступило, поэтому он написал письмо Кадырову, передает ИА «Свободные новости».

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Как сообщало ИА REGNUM, семья из Саратовской области была задержана на турецко-сирийской границе при попытке попасть в Сирию. Семейную пару подозревают в попытке примкнуть к боевикам террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Светлана Уханова и Евгений Кочаари, по данным «Комсомольской правды в Саратове», отказываются возвращаться в Россию и просят депортировать их в Египет или Азербайджан.

Написавший письмо Кадырову Сергей Уханов в настоящее время находится рядом с тюрьмой турецкого города Антакья в надежде забрать оттуда свою дочь.

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