Венесуэла: Оппозиция обещает всеобщую забастовку

Каракас, , 23:19 — REGNUM В Венесуэле руководство оппозиции пообещало провести всеобщую суточную забастовку в знак протеста против политики президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, сообщает газета «Известия».

По информации издания, заместитель председателя оппозиционной Национальной ассамблеи Фредди Гевара пообещал провести эту акцию 20 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Венесуэле оппозицией был проведен «народный референдум» по вопросу отношения граждан страны к выборам в Национальную ассамблею и к инициированным президентом Мадуро изменениям в конституции Венесуэлы.

Данный референдум не получил официального статуса. По разным данным, в нем приняли участие до 7,2 млн граждан страны. Оппозиция попросила граждан Венесуэлы оценить инициативу президента Николаса Мадуро собрать Конституционную ассамблею для внесения изменений в основной закон страны.

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