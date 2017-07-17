Зачем единственный миллиардер Молдавии призывает к новой войне на Днестре?

Москва, , 20:41 — REGNUM «Кто знает, зачем единственный миллиардер в бедной стране призывает к новой войне на Днестре?» — так прокомментировал на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин выступление лидера правящей Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка на заседании совета Социнтерна в Нью-Йорке.

Плахотнюк, являющийся главным олигархом и фактическим руководителем Молдавии, напомним, потребовал вывода российских войск и вооружений из Приднестровья и выступил за замену нынешней миротворческой операции под эгидой РФ на гражданскую миссию по мандатом ООН или ОБСЕ.

Лидер правящей партии Молдавии сказал, что переговоры по молдавско-приднестровскому урегулированию в разных форматах идут уже 25 лет, но формулы урегулирования и «света в конце туннеля» до сих пор нет. Плахотнюк также заявил все эти годы в Кишиневе радовались «хотя бы сохранению мира», но события в Грузии в 2008 году и на Украине в 2014 году показывают, что тлеющие региональные конфликты могут взорваться в любой момент по причине российской «идеологии реваншизма и экспансии».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

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