ОБСЕ готова открыть новые патрульные базы в Донбассе

Киев, , 19:10 — REGNUM Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия готова открыть новые патрульные базы в Донбассе в случае появления гарантий безопасности для наблюдателей. Об этом он сказал 17 июля на брифинге во время скайп-включения из Дебальцево.

Читайте также: СММ ОБСЕ: Постоянный совет ОБСЕ имеет право разрешить ввод войск в Донбасс

Хуга спросили о намерении миссии открыть передовые патрульные базы СММ на в Донбассе, в частности в Антраците, Сорокино (Краснодоне), Новоазовске, Амвросиевке, а также назвать причину, по которой этот вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

«Я могу подтвердить, что у нас есть планы и мы готовы открыть передовые патрульные базы в населенных пунктах, которые вы назвали, и в других, и мы поднимем этот вопрос перед всеми теми, кому необходимо адресовать этот вопрос», — сказал Хуг.

«Пока мы не получили достаточных гарантий от тех, кому принадлежит фактический контроль, который дал бы нам возможность открыть эти передовые патрульные базы», — подчеркнул он.

По словам Хуга, миссии ОБСЕ «необходимо полное понимание от лиц, которым принадлежит фактический контроль».

«Они должны понимать наши требования по безопасности, и как только мы получим такое понимание от них, мы будем открывать базы. Мы предусмотрели соответствующий бюджет. И как только мы получим гарантии от лиц, которым принадлежит фактический контроль, мы будем приступать к выполнению этих планов», — подчеркнул Хуг.

Также он заявил, что ограничение доступа наблюдателей в Донбассе «происходит лишь по той причине, что они не хотят, чтобы мы видели, что происходит в тех районах». «Но мы настаиваем на беспрепятственном и свободном доступе в любых районах Украины», — заявил Хуг.