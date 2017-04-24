СММ ОБСЕ: Постоянный совет ОБСЕ имеет право разрешить ввод войск в Донбасс

Киев, , 07:39 — REGNUM

Вопрос о вводе вооруженных войск международной коалиции на Украину для разрешения ситуации на востоке страны имеет право решать Постоянный совет ОБСЕ, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

Таким образом, Хуг прокомментировал вопрос журналистов о потенциальной возможности размещения военного контингента в Донбассе.

«На принятие таких решений имеет полномочия Постоянный совет ОБСЕ, который может изменить наш мандат или создать другую миссию», — ответил зампредседателя.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре предложил госсекретарю США Рексу Тиллерсону снова рассмотреть идею ввода войск ООН в Донбасс в связи с подрывом автомобиля ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля произошел взрыв на территории ЛНР, была подорвана машина СММ ОБСЕ.

По заявлению МГБ ЛНР, взрыв является диверсией украинских спецслужб.

В свою очередь, СММ ОБСЕ заявила о тщательном расследовании происшествия для установления всех деталей взрыва и поиска виновных.

Сообщается, что во время взрыва погиб один член миссии, являющийся гражданином США, еще два человек — гражданин Чехии и гражданка ФРГ — ранены.

Напомним, военный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда Киев принял решение о проведении так называемой «антитеррористической операции» на территории ЛНР и ДНР.

Войска Киева были остановлены ополченцами республик, после чего военный конфликт перешел в затяжную стадию, во время которой украинские войска несколько раз оказывались зажатыми в «котле», а Киев был вынужден подписать Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта.

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