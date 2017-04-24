Понедельник, 24 Апреля 2017 года
07:50:43 МСК

СММ ОБСЕ: Постоянный совет ОБСЕ имеет право разрешить ввод войск в Донбасс

Политика

Для этого Постоянный совет ОБСЕ может изменить мандат СММ или создать новую миссию

Миротворческие силы ООН
Иллюстрация: Defenseimagery.mil
Миротворческие силы ООН

Киев, 24 апреля 2017, 07:39 — REGNUM  

Вопрос о вводе вооруженных войск международной коалиции на Украину для разрешения ситуации на востоке страны имеет право решать Постоянный совет ОБСЕ, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

Таким образом, Хуг прокомментировал вопрос журналистов о потенциальной возможности размещения военного контингента в Донбассе.

«На принятие таких решений имеет полномочия Постоянный совет ОБСЕ, который может изменить наш мандат или создать другую миссию», — ответил зампредседателя.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре предложил госсекретарю США Рексу Тиллерсону снова рассмотреть идею ввода войск ООН в Донбасс в связи с подрывом автомобиля ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля произошел взрыв на территории ЛНР, была подорвана машина СММ ОБСЕ.

По заявлению МГБ ЛНР, взрыв является диверсией украинских спецслужб.

В свою очередь, СММ ОБСЕ заявила о тщательном расследовании происшествия для установления всех деталей взрыва и поиска виновных.

Сообщается, что во время взрыва погиб один член миссии, являющийся гражданином США, еще два человек — гражданин Чехии и гражданка ФРГ — ранены.

Напомним, военный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда Киев принял решение о проведении так называемой «антитеррористической операции» на территории ЛНР и ДНР.

Войска Киева были остановлены ополченцами республик, после чего военный конфликт перешел в затяжную стадию, во время которой украинские войска несколько раз оказывались зажатыми в «котле», а Киев был вынужден подписать Минские соглашения о мирном урегулировании конфликта.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США требует от России помощи в расследовании инцидента в Донбассе

Читайте развитие сюжета: США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
СамараРоссия Пенсионная реформа Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
ещё главное