Перестрелка на Синайском полуострове: боевики убили пять полицейских

Каир, , 18:30 — REGNUM Исламистские боевики совершили нападение на севере Синайского полуострова, убив пятерых сотрудников полиции, заявили официальные представители Египта, 17 июля сообщает Associated Press.

Боевики открыли огонь по транспортному средству, в котором находились полицейские. Нападение произошло в районе города Эль-Ариш.

Позднее исламисты подожгли транспортное средство. Когда на место происшествие прибыло подкрепление, боевики привели в действие фугас.

Пять сотрудников правоохранительных органов погибли, еще пятеро получили ранения. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, на Синайском полуострове в июле 2017 года в результате нападения на армейский пост погибли 23 военнослужащих. Ответственность на атаку на армейский пост взяла на себя группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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