Иран: США — ключевой спонсор терроризма

Тегеран, , 17:35 — REGNUM Некоторые доказательства указывают на то, что Великобритания и США причастны к формированию террористических групп в регионе, заявил представитель ВС Ирана заместитель начальника генерального штаба бригадный генерал Масуд Джазайери, 17 июля сообщает Mehr.

США стремятся расширить круг своего влияния в Юго-Западной Азии за счет задействования концепции терроризма, заявил Джазайери.

«США остаются главным нарушителем прав человека, ключевым спонсором террористических групп», — заявил заместитель начальника генерального штаба.

«Все режимы, которые помогали террористам в Ираке и Сирии, сами столкнутся с более неблагоприятными последствиями в будущем, и США не являются исключением», — добавил Джазайери.

Напомним, согласно отчету об источниках финансирования террористической деятельности, находящихся в Соединенном Королевстве, физические лица, проживающие в Великобритании, направили около сотни тысяч фунтов террористическим организациям. Соответствующее заявление сделала глава МВД Великобритании Амбер Радд.

Ранее Джазаери заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживается и управляется США и Саудовской Аравией.

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