Лавров об условиях возврата дипсобственности: «Грабеж средь бела дня»

Москва, , 14:42 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «грабежом средь бела дня» возможное выдвижение Вашингтоном неких условий при возврате арестованной в США российской дипломатической собственности.

Министр заявил журналистам, что получается поведение, как у «бандитов с большой дороги».

«Как это так — отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы её вернуть, действуют по принципу «что моё — то моё, что твоё — то поделим», — сказал дипломат.

По его словам, приличные и воспитанные люди так себя не ведут. Лавров выразил уверенность, что в администрации президента США Дональда Трампа есть люди «здравомыслящие» и они должны понимать, что решение администрации уходящего президента Барака Обамы фактически было принято «в состоянии агонии».

Уходящая администрация «не знала, как еще разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить», убежден Лавров, и все это прекрасно понимают.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что высокопоставленный чиновник в администрации Трампа назвал условия возврата дипломатических дач в США: «в обмен на что-то».

Напомним, инцидент с дипломатическими дачами России в США начался в конце 2016 года. Одним из последних распоряжений Обамы на посту президента США была высылка из страны 35 российских дипломатов и закрытие доступа посольства России к собственности в двух штатах — Мэриленд и Нью-Йорк.

МИД РФ назвал выдвижение каких-либо условий по возврату собственности нарушением норм международного права. Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила, что на консультациях в Вашингтоне 17 июля российская сторона ждет детальных предложений и «глубокого» разговора о возможных вариантах выхода из сложившейся ситуации.

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