Песков призвал не видеть в «Недетском разговоре» расширение «Прямой линии»

Москва, , 14:34 — REGNUM Сравнение двух вариантов общения с гражданами страны российского президента Владимира Путина — «Прямой линии» и «Недетский разговор» — некорректно, сообщил журналистам 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя предстоящую беседу с воспитанниками «Сириуса», Песков пояснил, что идет «совершенствование формата». Но это — не расширение формата «Прямой линии».

«Я бы не говорил, что это расширение до «Прямой линии», это все-таки совсем другое мероприятие. Это абсолютно разные форматы», — сказал он.

Также Песков подчеркнул, что «Недетский разговор» не является предвыборной агитацией, и вообще никак с предстоящими президентскими выборами не связан. Он напомнил, что глава государства общается с ребятами из «Сириуса» регулярно, причем не раз в году, а чаще.

«В принципе своем это продолжение обычное общения с воспитанниками «Сириуса», — отметил он.

Напомним, на 21 июля запланирован визит главы государства в образовательный центр «Сириус» (Сочи). Здесь состоится личное общение со школьниками, которые приедут из разных российских регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе беседы школьники из Владивостока озвучили вопросы президенту РФ в преддверии его визита в образовательный центр «Сириус». Подростков интересует судьба Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и использование в военных целях дельфинов.

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