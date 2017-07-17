Один человек погиб при нападении на участников «референдума» в Венесуэле

Каракас, , 00:31 — REGNUM В результате вооруженного нападения на голосующих в «народном референдуме» в пригороде Каракаса погиб один и ранено трое человек. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Венесуэлы в сети микроблогов Twitter.

Инцидент произошел во второй половине дня в пригороде Каракаса Катиа: у одного из избирательных участков организованного оппозицией «народного референдума» неизвестные открыли стрельбу.

Согласно опубликованному ведомством сообщению, в результате атаки погиб Ксиомар Эскот, еще три человека получили ранения.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в оппозиции Венесуэлы распространило информацию об убийстве двух и ранении четырех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Венесуэле проходит «народный референдум». Плебисцит, призванный определить отношения граждан страны к выборам в Конституционную Ассамблею и анонсированное президентом Венесуэлы Николасом Мадуро изменения в конституции, был инициирован оппозицией, однако не получил одобрения правительства.

Венесуэльцы отвечали на три вопроса:

Считать ли законным проведение выборов в Конституционную Ассамблею, назначенные президентом Мадуро без получения народного одобрения? Должны ли вооруженные силы страны и государственные служащие охранять Конституцию 1999 года и поддерживать в соответствии с ней Национальную Ассамблею? Следует ли совершить ротацию в государственных органах путем проведения всеобщих прозрачных выборов и формированием правительства национального единства для восстановления конституционного порядка?

В правительственных СМИ проходящий опрос общественного мнения именуется «консультацией». Ранее Мадуро призвал к мирному проведению мероприятия и выразил надежду на то, что «все пройдет без провокаций».

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