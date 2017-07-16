Рейтинг Трампа продолжает снижаться

Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Демократические СМИ в США опубликовало очередной рейтинг президент США Дональда Трампа, который показывает, что глава государства теряет популярность в народе. Социологический опрос был проведён газетой The Washington Post и телеканаломABC, и опубликован сегодня, 16 июля.

Согласно результатам опроса, почти половина (48%) американцев считает, что Трамп не способен представлять интересы США в переговорах с Российской Федерацией.

Только 32% американцев доверяют Трампу вести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным от имени США.

Также респондентам был задан вопрос вопрос о правомерности встречи летом 2016 года Дональда Трампа — младшего с юристом из РФ Натальей Весельницкой в присутствии Джареда Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта.

26% американцев считают, что они имели право провести такую встречу. При этом 63% считают, что такая встреча в разгар президентской гонки была неуместной.

58% американцев недовольны работой Трампа на посту президента США. Экономическую политику Трампа не одобряет 41% американцев. 48% американцев считают, что за время президентства Трампа США потеряли свои позиции в мире.

Не обошли стороной организаторы опроса и тему «вмешательства России» в американские выборы. В итоге, 60% американцев верят, что Россия пыталась повлиять на исход президентских выборов в США в ноябре 2016 года.

При этом 44% опрошенных считают, что Трамп получил выгоду от вмешательства Москвы; 14% считают обратное.

Опрос проводился в период с 10 по 13 июля. Был опрошен 1001 гражданин США.