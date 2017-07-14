Хургада: Радикал нападал целенаправленно на неегиптян

Каир, , 21:48 — REGNUM

Подозреваемый в причастности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) радикал, напавший 14 июля на иностранных туристов в Хургаде, стремился убивать неегиптян, сообщает Mirror.

По некоторым данным, радикал вплавь добрался от общественного пляжа до отеля Sunny Days El Palacio, где и напал на постояльцев, в результате чего погибло двое туристов из Германии, еще четверо человек получили ранения.

Его целью, как сообщается, были исключительно женщины и дети, на которых он нападал с криками «не вмешивайтесь, мне не нужны египтяне». Первоначально сообщалось, что погибвшими были две гражданки Украины, однако впоследствии МВД Египта уточнило информацию.

На данным момент неизвестно, какие мотивы двигали нападавшим. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия.

Напомним, это уже не первый акт насилия, совершенный в Египте 14 июля. Ранее, неизвестный расстрелял пятерых полицейских поблизости от пирамид на плато Гиза.

За терактами в Египте обычно стоят радикалы, действующие на Синайском полуострове, где они регулярно нападают на вооруженные силы страны и мирных жителей. Действующие там группировки заявили о своей приверженности к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Нападение имеет схожие черты с терактами совершенными с терактом в курортном городке Сус в Тунисе, осуществленный 26 июня 2015 года. Тогда двое боевиков взорвали гранаты в толпе отдыхающих, после чего устроили стрельбу. В результате акта насилия погибло 30 граждан Великобритании и одна гражданка России. Ранения получили еще 40 туристов.