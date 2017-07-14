Рейтинг премьер-министра Японии достиг минимума: опрос

Токио, , 17:06 — REGNUM Рейтинг премьер-министра Японии Синдзо Абэ достиг минимального показателя с момента его вступления в должность в 2012 году, 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на социологический опрос агентства Jiji.

По данным опроса, проводившегося 7−10 июля, рейтинг правительства Абэ упал на 15,2 пункта по сравнению с прошлым месяцем и достиг 29,9%.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство, стремящееся к восстановлению экономики и укреплению обороны страны, воспримет это падение «как голос народа».

«Прежде чем достигнуть восстановления экономики, — нашего первостепенного приоритета — мы должны последовательно решить ряд проблем в Японии и за ее пределами», — добавил Суга.

«Все, что Абэ может сделать сейчас, — это занять скромную позицию и извиниться. Это займет время», — заявил профессор политологии университета Нихон Томоаки Ивай.

Напомним, ранее 14 июля лидер коалиционной партии «Новая Комэйто» Натусо Ямагучи призвал премьер-министра страны сосредоточиться на восстановлении общественного доверия.

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