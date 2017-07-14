На пост президента Киргизии теперь претендуют еще три кандидата

Бишкек, , 15:14 — REGNUM В ЦИК Киргизии поступили заявления от директора типографии «Шматрица» Руслана Джунусова и от президента Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрета Мамедова о выдвижении их кандидатур на предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома сегодня, 14 июля.

Также Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило решение политической партии «Бүтүн Кыргызстан» о выдвижении в качестве кандидата на должность президента Киргизии лидера этого политического блока Адахана Мадумарова.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 1995 по 2005 годы Адахан Мадумаров трижды избирался в парламент Киргизии. В 2005 году исполнял обязанности вице-премьер-министра. В 2007 году назначен спикером республиканского парламента, в конце мая 2008 года ушел в отставку из-за «капового скандала». В 2008 — 2009 годы занимал пост секретаря Совета безопасности Киргизии. С 2010 года председатель политической партии «Бутун Кыргызстан».

Отметим, что на предыдущих президентских выборах, состоявшихся в конце октября 2011 года, Адахан Мадумаров занял второе место — за его кандидатуру тогда проголосовали около 15% избирателей.