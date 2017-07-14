В Ереване главу Коллегии ЕАЭС призывают защитить интересы граждан Армении

Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума сегодня, 14 июля, приняла в третьем чтении поправку в закон «О безопасности дорожного движения», согласно которой гражданам Киргизии разрешается работать в России с национальными водительскими правами. Также признаются права тех стран, где русский язык является официальным, например, Белоруссии.

Как сообщает «Комменрсант», поправка была принята Госдумой во втором чтении 12 июля. В начале месяца депутаты обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать выданные в Киргизии водительские права. Глава государства инициативу поддержал.

С 1 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно тексту закона, с 1 июня управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами, не допускается.

Принятие закона вызвало волну недовольства в Армении, особенно у тех, кто был против вступления Армении в ЕАЭС.

По словам депутата Национального Собрния Армении Эдмона Марукяна, закон, принятый Госдумой удар по властям Армении и всем людям, которые являются сторонниками ЕАЭС.

«В законе фактически говорится, что Россия позволяет киргизам и всем гражданам стран, в которых вторым официальным языком является русский, свободно работать по своим национальным водительским правам, а нашим гражданам, армянам не позволяет», — заявил Марукян.

Ещё в конце июня депутат обратился с запросом к председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну.

В обращении Марукяном был поднят ряд вопросов, касающихся, в частности, попрания в России прав граждан Армении и нарушения Договора об ЕАЭС.

«С 1 июня текущего года в России действует запрет на предпринимательскую и трудовую деятельность водителей с иностранными (в том числе и Армении) водительскими правами, что противоречит принципу ЕАЭС о праве на свободное перемещение рабочей силы в пределах ЕАЭС.

По мнению депутата, Федеральным законам противоречит ряд действующих в РФ законов: относительно проживания в стране иностранных граждан; во время вывоза товаров и услуг из РФ в РА действуют финансовые ограничения; свободный оборот товаров производства ЕАЭС ограничен частично и имеет нерегламентированную процедуру, что касается и признания пробы золотых изделий Армении.

Корме этого таможней РФ проводится проверка армянских товаров из-за запрета на ввоз ряда продовольственных товаров из ЕС, США и Турции в Россию, что противоречит принципу свободного перемещения товаров в рамках ЕАЭС и препятствует развитию экспорта.

Марукян предложил Тиграну Саркисяну предпринять эффективные шаги для обеспечения применения пунктов соглашения и защиты прав граждан.

Как рассказал azatutyun. am Карапет Мкртчян, он 9 лет водил микроавтобус в Москве, однако недавно был вынужден вернуться в Армению, поскольку с 1 июня в России вступил в силу новый закон.

По его словам, вследствие действия нового закона большинство работающих в России водителей из Армении потеряли работу, многие из них вернулись на родину.

Мкртчян отметил, что из-за ошибки, допущенной в выданных в Армении водительских удостоверениях, армянские водители не могут также сдать экзамен и получить российское водительское удостоверение.

В России Мкртчяну сказали, что, согласно Венской конвенции, в водительском удостоверении любая запись должна быть также сделана латинскими буквами, в то время как в армянском водительском удостоверении в графе отчество запись присутствует лишь по-армянски, а в некоторых случаях также в переводе на русский. Отсутствие записи на латинице поставило армянских водителей перед фактом.

«В России водительские права выдают только на основании национального удостоверения, но по причине отсутствия записи на латинице в России нам не выдают права на основании нашего удостоверения», — рассказал водитель из Гюмри.

Ему непонятно, почему в армянских водительских удостоверениях была выделена графа для отчества, заполнять которую даже необязательно, «и к тому же не заполнили ее латинскими буквами», создав искусственные трудности для армянских водителей. «Исходя из чего, правительство сделало такое?» — возмущается Мкртчян.

Он теперь пытается предпринять шаги для исправления этой ошибки в водительских правах.