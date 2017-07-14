Смертная казнь: В Японии повешены два преступника

Токио, , 09:47 — REGNUM Два преступника были казнены в Японии. За совершение тяжких преступлений они были повешены 13 июля, передает Die Zeit со ссылкой на японский телеканал NHK.

Одному преступнику, приговоренного еще в 2005 году к смерти, было 61 год. В 1991 году он убил четырех хозяек питейных заведений с целью ограбления.

Второй преступник 34-летнего возраста был приговорен к казни за жестокое убийство своей коллеги в 2013 году.

С декабря 2012 года, с момента вступления в должность премьер-министра Синдзо Абэ, в стране были казнены 19 человек. СМИ сообщает, что смертной казни в Японии ожидают еще около 130 человек.

Некоторые западные страны и правозащитные организации критикуют японское правительство за «жестокую расправу», они призывают Токио упразднить смертную казнь.

Омбудсмен Германии Бэрбель Кофлер осудила повешение преступников в Японии, назвав это «бесчеловечной и жестокой формой наказания».

Отметим, что смертная казнь в стране осуществляется через повешение, и около 85% японцев, согласно социологическим опросам, поддерживают сохранение смертной казни.