Финляндия в 2017 году ждёт 5-8 тысяч беженцев

Хельсинки, , 19:01 — REGNUM В Финляндии не ожидается ситуации, похожей на кризис 2015 года, связанный с притоком просителей убежища. Как рассказала, сегодня, 13 июля, министр внутренних дел Финляндии Паула Рисикко в интервью Yle Radio 1, предполагается, что в 2017 году в страну прибудет от 5000 до 8000 просителей убежища.

«Количество может быть даже ниже. Оно постоянно приближается к уровню, предшествовавшему 2015 году», — сказал Рисикко.

В 2015 году в Финляндию прибыло более 30 000 просителей убежища, отмечает Yle.