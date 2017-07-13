Индии не хватит боеприпасов на десятидневную войну: доклад

Нью-Дели, , 16:58 — REGNUM Если бы Индия приняла участие в войне, то ее вооруженные силы исчерпали бы большую часть боеприпасов в течение 10 дней, согласно докладу генерального финансового инспектора-ревизора Индии (CAG), 13 июля сообщает The Economic Times.

Доклад CAG был рассмотрен в парламенте Индии в мае 2015 года. В докладе говорилось, что в индийском оборонном ведомстве присутствовало «пренебрежение» по отношению к установленным требованиям, согласно которым индийские вооруженные силы должны располагать запасом боеприпасов в течение 40 дней «интенсивных» боев.

В докладе было указано, что в марте 2013 года в 50% случаев армия располагала объемом боеприпасов, которого хватило бы менее чем на 10 дней.

Вооруженные силы столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов, главным образом для артиллерийских орудий, танков, систем противовоздушной обороны.

В настоящий момент в правительстве Индии отметили, что ситуация с запасами боеприпасов изменилась в лучшую сторону.

Напомним, ранее для восполнения нехватки боеприпасов, индийским правительством был принят пятилетний план, предусматривающий поставку в армию необходимого объема боеприпасов в период с 2014 по 2019 год.

С 26 октября 2006 года по 26 мая 2014 года пост министра обороны Индии занимал Аракапарамбил Куриен Энтони. На этом посту его сменил Арун Джейтли.

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