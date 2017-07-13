Китай и Экваториальная Гвинея укрепляют связи на высшем уровне

Пекин, , 16:57 — REGNUM Китай и Экваториальная Гвинея должны усилить сотрудничество в рамках инициативы «Нового шелкового пути», полагает председатель Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Юй Чжэншэн, передает 13 июля агентство «Синьхуа».

Юй Чжэшнэн провел встречу с вице-президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, где поприветствовал глубокую дружбу и плодотворное сотрудничество между странами по целом ряду направлений.

Он призвал укрепить взаимное доверие, экономическую комплементарность и дружбу между простыми людьми двух стран во имя развития всестороннего партнерство и сотрудничество, которое позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Выражая согласие с председателем НПКСК, а также благодарность за долгосрочную поддержку, Мбасого отметил, что его страна намерена и дальше углублять сотрудничество между народами двух стран во имя достижения взаимной выгоды.

Напомним, что Экваториальная Гвинея является третим производителем нефти в Африке после Анголы и Нигерии и 34-м в мире. В начале 2017 года страна заявила о намерении вступить в ОПЕК, и уже 25 мая стало известно о том, что желание страны было удовлетворено.

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