Четверг, 13 Июля 2017 года
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Авианосец «Ляонин» ВМФ КНР отработает практику боевых действий в океане

Политика

Ожидается, что в рамках учений будет отработаны навыки координации между судами флотилии, улучшение навыков взаимодействия команды и экипажа в различных условиях, а также будет достигнуто повышение качества командования

Циндао, Китай, 13 июля 2017, 15:59 — REGNUM  Флотилия ВМФ КНР, в состав которой входит авианосец «Ляонин» приступила к выполнению новой тренировочной миссии в рамках прибытия в не уточняемый район океана, передает 13 июля агентство «Синьхуа».

Учения направлены на отработку практики ведения боевых действий в океане. Ожидается, что в рамках учений будет отработаны навыки координации между судами флотилии, улучшение навыков взаимодействия команды и экипажа в различных условиях, а также будет достигнуто повышение качества командования.

Авианосец «Ляонин» недавно завершил пятидневный визит в Гонконг в рамках празднования 20-й годовщины его присоединения к Китаю.

Как сообщало ИА REGNUM, ударная авианосная группа ВМС НОАК в ночь с 11 на 12 июля прошла через Тайваньский пролив на обратном пути из Гонконга в порт Циндао, чем вызвала тревогу тайваньских властей.

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