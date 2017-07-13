Мэй прослезилась, узнав о результатах выборов

Лондон, , 13:38 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обронила слезу, когда узнала о результатах парламентских выборов, сообщает 13 июля The Independent.

В своем интервью, данном для BBC Radio, Мэй заявила, что была шокирована результатами голосования и не могла прийти в себя в течение нескольких минут.

Когда журналист спросил ее — плакала ли она? Премьер-министр ответила, что в тот момент пролила немного слез.

«Это произошло, когда я услышала данные экзит-полов. Буду откровенной с вами, я никогда не слежу за результатами экзит-полов: у меня на этот счет есть некоторые суеверия», — отметила Мэй.

«Мой муж подошел ко мне и рассказал о результатах. Я была шокирована ими, мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, о чем он мне говорит», — добавила премьер-министр.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании состоялись 8 июня. На них правящая Консервативная партия потеряла большинство мест в Палате общин, но сохранила при этом лидерство.

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