Главный спасатель Омской области заявил о политических амбициях

Омск, , 11:59 — REGNUM Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут, похоже, всерьёз нацелился на должность спикера горсовета Омска.

В случае удачных выборов в горсовет осенью 2017 года Корбут оставит службу в МЧС и примет мандат депутата. Более того, он заявил, что готов стать спикером и возглавить горсовет, сообщают сегодня, 13 июля, местные массмедиа.

«Я готов возглавить горсовет Омска и начать политическую карьеру, иначе зачем бы я пришёл в «Единую Россию»? Осенью, в случае победы партии на выборах, я покину МЧС и буду готов сосредоточиться на политике. Но сейчас я работаю спасателем и всю свою сознательную жизнь посвятил спасению людей», — цитирует Владимира Корбута Оm1.ru.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, в Омске пройдут выборы в городской совет шестого созыва.

11 июля 2017 года стало известно, что региональный политсовет определил кандидатов для выдвижения от «Единой России» в Омский городской совет. Первую тройку кандидатов по единому избирательному округу возглавил начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. Вторым стал секретарь регионального отделения Юрий Тетянников, третьим — депутат горсовета Андрей Никитин.

Добавим, на посту начальника регионального главка МЧС Корбут за 2016 год заработал 1,5 млн рублей. А спикер горсовета нынешнего (пятого) созыва Галина Горст отчиталась о доходах за прошлый год в размере 3,98 млн рублей.

Справка: Владимир Корбут родился 16 сентября 1962 года в Омске. Окончил Омское высшее общевойсковое училище в 1983 году (специальность — «командно-тактическая мотострелковых войск»). В 2006 году стал кандидатом педагогических наук. Генерал-майор внутренней службы. Является начальником Главного управления МЧС России по Омской области с 2012 года.

Читайте также: На низком старте: Омск перед выборами в горсовет