Спасти омичей от Шнурова: главное в Омской области

Омск, , 15:02 — REGNUM Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM.

День города в Омске: Бабкина приедет, а Шнуров — нет

На сегодняшний день одной из самых обсуждаемых тем в Омске остаётся предстоящий День города, а точнее артисты, приглашённые и не приглашённые на этот праздник.

Сегодня, 11 июля, в омских массмедиа появилась информация о том, что православные активисты из Новосибирска решили спасти омичей от выступления группы «Ленинград».

Всё началось с того, что депутат Заксобрания Омской области Виктор Стручаев написал открытое письмо мэру Омска Вячеславу Двораковскому с просьбой не приглашать на 301-летие города Надежду Бабкину. По его словам, необходимо «пригласить на 301-летие Омска эстрадного исполнителя, который пользуется популярностью у молодежи».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, из бюджета Омска на выступление Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» готовы потратить более 2 млн рублей. Тем временем, в пресс-службе департамента культуры Омска пояснили, что ждут Надежду Бабкину на празднование Дня города.

Заявление депутата вызвало большой общественный резонанс. Один из городских пабликов «ВКонтакте» провел голосование, задав вопрос, кого бы хотели увидеть омичи на празднике. Лидером голосования стал Сергей Шнуров с его «Ленинградом».

Шнуров отреагировал на проявление народной любви, разместив пост в Instagram:

«В городе Омск прошло голосование. Выбирали артиста, который должен был выступить в день города. Выбрали «Ленинград». Но администрация естественно против. Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны. Спасибо. Мы с вами!» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

Опубликовал по этому поводу пост в Instagram и губернатор Омской области Виктор Назаров.

«Ничего не имею против концерта Надежды Бабкиной на День города в Омске. Но мнение молодых омичей тоже нужно уважать и принимать во внимание. Спасибо Сергею Шнурову @shnurovs за решение выступить в Омске в следующем году. При необходимости поможем с организацией. Жаль, что не в этом году, жаль, что не на День города», — пишет глава региона.

О возможном приезде в Омск Шнурова узнали православные активисты из Новосибирска. Как сообщает «Комсомольская правда», члены Новосибирского координационного совета в защиту нравственности, культуры и традиционных ценностей написали заявление на имя прокурора Омской области. Они попросили провести «проверку сведений о готовящихся правонарушениях, вытекающих из намерения губернатора Омской области Назарова пригласить на День города Омска в 2018 году Шнурова С. В. (группа «Ленинград») и оказать ему содействие в организации концерта».

«Общеизвестны факты сквернословия на концертах группы «Ленинград». Организаторы концертов данной группы неоднократно привлекались к административной ответственности за нецензурную брань при проведении массовых мероприятий», — говорится в заявлении активистов.

Добавим, День города в Омске традиционно отмечается в первые выходные августа. В этом году — 5 и 6 августа.

В ожидании единого дня голосования

В Омске горизбирком с 11 июля начал приём документов от желающих принять участие в выборах депутатов городского совета. Документы принимаются до 31 июля.

Для регистрации избирательного объединения необходимо собрать 4,5 тысячи подписей омичей, для регистрации кандидата в одномандатном округе — порядка 250 подписей. Четыре парламентские партии освобождаются от сбора подписей. По словам председателя Омской городской избирательной комиссии Ивана Ходакова, в этих выборах могут участвовать не только партии, но и общественные объединения, указавшие в своем уставе возможность участия в избирательных кампаниях, сообщает «Вечерний Омск».

Уточняется, что в горизбиркоме прогнозируют явку на выборы на уровне 40%.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения «Единой России», региональный политический совет 11 июля определил кандидатов для выдвижения от партии в Омский городской совет. Первую тройку кандидатов по единому избирательному округу возглавил начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут. Вторым стал секретарь регионального отделения Юрий Тетянников, третьим — депутат горсовета Андрей Никитин.

В пресс-службе Омского обкома КПРФ ИА REGNUM также сообщили о том, что утвердили списки кандидатов в депутаты горсовета шестого созыва для выдвижения по одномандатным округам, по территориальным группам партийного списка и по единому избирательному округу. Первую тройку кандидатов по единому избирательному округу возглавил второй секретарь Омского обкома КПРФ Андрей Алёхин. Также в первую тройку вошли секретарь Омского обкома КПРФ по идеологии Дмитрий Горбунов и секретарь Омского обкома КПРФ по организации избирательных кампаний, депутат Омского городского совета пятого созыва Иван Ивченко.

На конференции Омского реготделения партии «Яблоко» кандидатом в депутаты выдвинули главного врача Центра реабилитации «Рассвет» Нателу Полежаеву. Также лидерами списка «яблочников», по данным местных СМИ, стали Татьяна Нагибина и Борис Мельников.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы в горсовет Омска пройдут 10 сентября 2017 года — в единый день голосования. Выборы депутатов горсовета нынешнего (пятого) созыва состоялись 4 марта 2012 года. 20 депутатов были выбраны по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам.

Динамика цен на медикаменты

Омские статистики сегодня, 11 июля, обнародовали информацию об изменении средних потребительских цен на медикаменты в апреле-июне 2017 года.

В Омскстате ИА REGNUM сообщили, что средние цены на медикаменты в регионе с апреля по июнь снизились на 1,5% (в апреле-июне 2016 г. — на 0,7%).

Из лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, наиболее ощутимо снизились цены на лоперамид (на 9,6%), индапамид (на 5,8%), амоксициллин (на 4,7%), винпоцетин (на 3,4%). Такие препараты, как амброксол, бисопролол, сеннозиды А и В, гипотиазид, ацетилсалициловая кислота, нитроглицерин, панкреатин, смекта подешевели на 1,5−3,1%. Вместе с тем, на небольшой перечень лекарственных средств, относящихся к данной категории, зафиксирован незначительный рост цен на 0,3−1,9%, за исключением гепарина натрия, цены на который во втором квартале 2017 года выросли на 9,7%.

Из отечественных препаратов, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным средствам, более всего снизились цены на поливитамины, сульфацетамид, левомеколь, валидол (на 2,8−9,9%). Из препаратов зарубежного производства более всего подешевели бромгексин, супрастин, нимесулид, офтан катахром (на 3,2−7,3%). Одновременно такие препараты, как линекс, стрепсилс, комбинированные анальгетики, верошпирон, ренни подорожали на 1,8−4,4%.

Напомним, по данным статистиков, в Омской области средние цены на медикаменты с января по март 2017 года выросли на 0,6% (в январе-марте 2016 г. снизились на 1,0%).