Путин призвал модернизировать финансовый сектор РФ

Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXVI Международного финансового конгресса, который проходит в Петербурге с 12 по 14 июля. Послание от главы государства зачитала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президент назвал форум большим событием в деловой жизни России, которое объединяет лидеров бизнес-сообщества, ведущих экспертов, представителей органов государственной власти. Он отметил, что им предстоит обсудить ключевые проблемы отечественной финансовой системы, основные тенденции и перспективы ее развития.

«Сегодня от эффективной финансовой и денежно-кредитной политики во многом зависит стабильность и рост национальной экономики, благополучие миллионов наших граждан. Важно обеспечить устойчивость банковской сферы, добиваться последовательного снижения инфляции, надежно защищать права потребителей. Это открывает новые возможности для инвестиционной и предпринимательской активности. И, конечно, нужно внедрять передовые, отвечающие мировым стандартам технологии, позволяющие повысить конкурентоспособность российского финансового сектора и доступность его услуг для населения и бизнеса», — заявил Путин.

Он отметил важность организованной в этом году летней макроэкономической школы для молодых ученых и экономистов из России. Путин считает, что она поможет начинающим специалистам добиться профессиональных успехов.