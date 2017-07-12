МИД Сербии жалеет о признании Македонии под её конституционным названием

Белград, , 20:52 — REGNUM Вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич считает ошибкой признание Белградом Республики Македония под её конституционным названием. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД Греции Никосом Котзиасом в Афинах, передаёт «Македонское информационное агентство».

«Лично я считаю, что Сербия совершила ошибку 20 лет назад, когда признала Скопье под его конституционным названием Республика Македония. Это было некорректно по отношению к Греции», — сказал сербский министр.

Он добавил, что «Скопье всегда имело отрицательное отношение по вопросу Косово и Метохии». «Они признали независимость Косово и голосовали за его принятие в ЮНЕСКО», — напомнил Дачич.

При этом он заверил, что сербы не будут предпринимать действий, которые могут дестабилизировать регион, так как «в отличие от других народов, не имеют никаких территориальных претензий к Греции».

Отметим, что в официальном пресс-релизе МИД Сербии по итогам состоявшейся встречи данные заявления Ивицы Дачича не приводятся. Как сообщает пресс-служба сербского ведомства, в ходе переговоров была подчёркнута важность «регулярной динамики» в контактах Белграда и Афин «для обсуждения региональных вопросов — таких как влияние Турции в регионе, миграционный кризис, сотрудничество в борьбе с терроризмом, негативное влияние «великоалбанского» фактора на Балканах и проблемы, связанные с наименованием и отношениями с Бывшей югославской Республикой Македония».

Дачич и Котзиас также обсудили экономическое сотрудничество. Отмечено, что Греция является одним из крупнейших инвесторов в Сербии, объём инвестиций превышает 2 млрд евро. Сообщается, что в 2016 году экономический обмен между двумя странами составил 400 млн евро, и стороны ожидают его роста в ближайшие годы.

Напомним, Македония получила независимость в 1991 году в процессе распада Социалистической Федеративной Республики Югославия. Первой, в январе 1992 года, независимость Республики Македония признала Болгария. Впоследствии этому примеру последовали Турция, Словения, Россия, США и другие страны.

Неурегулирванный спор с Грецией относительно названия бывшей югославской республики препятствует вступлению Македонии в Европейский союз и НАТО. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции. В Афинах опасаются, что в дальнейшем это может стать поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

Новый премьер-министр Македонии Зоран Заев, пришедший к власти при поддержке Запада после длительного политического кризиса в стране, в начале июня заявил о готовности ради евроатлантической интеграции пойти на смену названия страны и принять предлагаемый Грецией вариант наименования — Бывшая югославская Республика Македония.