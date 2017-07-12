Си Цзиньпин принял верительные грамоты послов 8 стран

Пекин, , 17:48 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине верительные грамоты от новых послов в Китае из восьми стран, передает 12 июля агентство «Синьхуа».

Церемония прошла в Доме народных собраний. На этот раз верительные грамоты были вручены послами Албании, Мексики, Киргизии, Ботсваны, Ганы, США, Франции и Коста-Рики.

Си поприветствовал послов и призвал их принять его искренние поздравления и передать наилучшие пожелания лидерам и народам их стран.

Он также отметил, что китайское правительство обеспечит послов в их работе всем необходимым и надеется, что они активно посветят себя укреплению двусторонних отношений из стран с Китаем.

Си позитивно оценил традиционную дружбу между Китаем и этими восемью странами, а также выразил надежду на совместное сотрудничество в рамках проекта «Нового шелкового пути».

В свою очередь, послы заявили, что для них является огромной честью быть на своих новых должностях в Китае и служить выстраиванию сотрудничества между их странами и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин с санкции Госсовета назначил трех новых послов Китая в Гренаде, в Сан-Томе и Принсипи и в Дании.

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