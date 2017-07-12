Правительство Франции упростит предоставление убежища мигрантам

Париж, , 14:58 — REGNUM Правительство Франции представит законопроект, упрощающий процедуру предоставления убежища для нуждающихся в этом лиц, сообщает 12 июля Reuters.

Законопроект будет представлен в сентябре, суть его будет заключаться в сокращении времени, затрачиваемого на обработку запросов об убежище.

«Наши нынешние стандарты не так высоки, какими должны быть во Франции», — заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Франция также будет стремиться обеспечить тех, кто обращается за статусом беженца доступным жильем, подчеркнул премьер-министр.

Правительство Филиппа создаст дополнительные 4 тыс. жилых помещений для мигрантов в 2018 году, и еще 3 тыс. 500 в 2019 году.

Напомним, миграционный вопрос был одним из главных пунктов избирательной кампании Эммануэля Макрона. Данная проблема осложнялась тем, что Франция не справлялась с потоком мигрантов, оседавших в пригородах Парижа и Кале.

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