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Российский военный советник погиб в Сирии

Политика

Боевики произвели миномётный обстрел городка сирийских правительственных войск в провинции Хама

Российский военный советник погиб в Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Сирия

Москва, 11 июля 2017, 23:07 — REGNUM  В Сирийской Арабской Республике погиб российский военный советник. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в результате миномётного обстрела боевиков в провинции Хама.

«В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Уточняется, что Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников. Он выполнял задачи обучения подразделений сирийских сухопутных войск.

Афанасов был представлен командованием к государственной награде посмертно.

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