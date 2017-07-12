Российский военный советник погиб в Сирии

Москва, , 23:07 — REGNUM В Сирийской Арабской Республике погиб российский военный советник. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Сообщается, что российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в результате миномётного обстрела боевиков в провинции Хама.

«В результате внезапного минометного обстрела боевиками городка сирийских правительственных войск в провинции Хама погиб российский военный советник капитан Николай Афанасов», — сказано в заявлении Минобороны РФ.

Уточняется, что Афанасов находился в Сирии в составе аппарата российских военных советников. Он выполнял задачи обучения подразделений сирийских сухопутных войск.

Афанасов был представлен командованием к государственной награде посмертно.