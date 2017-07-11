Могерини: ЕС и РФ нужно больше контактов по международным вопросам

Брюссель, , 21:37 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым достигнута договорённость о контактах между Россией и Евросоюзом по международным вопросам. Об этом глава дипломатии ЕС заявила сегодня, 11 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым в Брюсселе.

Могерини подчеркнула, что Евросоюз, несмотря на многие принципиальные разногласия с Россией, тем не менее нуждается во взаимодействии с РФ для решения многих региональных и глобальных проблем.

В связи с этим органы ЕС намерены поддерживать более частые контакты с российским руководством.

Кроме того, Могерини заявила, что в ходе переговоров обсудила с Лавровым пути поддержки перемирия в Сирии со стороны Евросоюза.

«Мы обсудили пути, как Европейский союз может в дальнейшем поддержать этот процесс», — сказала она.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД РФ Лавров встретится с Могерини 11 июля

Читайте развитие сюжета: Лавров: Продление Евросоюзом санкций против Сирии — это ненормально