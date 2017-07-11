Си Цзиньпин утвердил руководителей посольств КНР в трёх странах

Пекин, 11 июля 2017, 17:52 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин назначил трех новых послов при одобрении Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, передает 11 июля агентство «Синьхуа».
Чжао Юнчен был назначен послом КНР в Гренаде, сменив на посту Оу Боцяня.
Ван Вэй, в свою очередь, был назначен послом в Сан-Томе и Принсипи, в то время как Дэн Ин принял посольский пост в Дании у Лю Бивэя.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Председатель КНР Си Цзиньпин утвердил в должности трех новых руководителей посольств Китая в Папуа-Новой Гвинее, Тонга и Коста-Рике.
Читайте также: Китайский лидер назначил четырех новых послов
Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин назначил трех новых послов