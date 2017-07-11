Премьер Латвии отказался идти на уступки бастующим врачам

Рига, , 15:05 — REGNUM Правительство Латвии не может пойти на уступки по вопросу о повышении суммы капитации для практик семейных врачей, заявил премьер-министр Марис Кучинскис, сообщает портал Mixnews.lv. «Уступки по этому вопросу будут означать обман других работающих в области здравоохранения, так как нельзя одним увеличивать финансирование в меньшем объеме, а другим в большем только потому, что проходит забастовка», — заявил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде заявила, что организация не намерена отступать от своего требования увеличить сумму капитации для практик и забастовку прекращать не планирует. Вейде подчеркнула, что предложений о повышении суммы капитации после состоявшейся встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом ассоциация так и не получила.

Забастовка семейных врачей началась 3 июля, в ней участвуют свыше 600 медиков по всей стране. Бастовать врачи намерены до полного выполнения их требований.

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