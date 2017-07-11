Новый договор с РФ: Миронов советует властям Татарии включить разум

Москва, , 14:55 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил против отдельного договора между Татарией и Российской Федерацией, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Депутаты Татарии попросили президента России Владимира Путина сохранить действующий договор о разграничении полномочий между органами власти федерального центра и региона, а также оставить в республике наименование должности «президент».

"Что касается этого договора, я думаю, что все-таки нужно разум включать и спокойно выходить на то, что не должно быть внутри федеративного государства отдельного договора между субъектом Федерации и РФ в целом», — заявил Миронов в ходе брифинга.

Парламентарий напомнил, что когда предыдущий договор 10 лет назад проходил Совет Федерации он был единственным, кто проголосовал против.

«Я понимал, что если у нас федеративное государство, все субъекты РФ должны быть равны», — сказал депутат Госдумы.

При этом Миронов спокойно относится к тому, что глава региона именуется президентом.

«Я вообще к этому спокойно отношусь, хотя считаю, что президент в стране должен быть один — президент РФ», — добавил Миронов.

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