СМИ: Грузия потеряла актуальность для Запада

Тбилиси, , 14:37 — REGNUM Грузинские аналитики и эксперты обеспокоены тем, что в последний период вопрос Грузии потерял актуальность для Запада, и объясняют это ослаблением грузинской дипломатии и неправильными оценками ситуации в стране со стороны Запада. Об этом пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Потерявшая актуальность Грузия и иное отношение Запада».

Политологи считают, что эта ситуация на руку России, которая может в дальнейшем от «ползучей оккупации» перейти к более радикальным мерам.

«Российская сторона может обвинить Грузию в том, что якобы грузинская сторона готовит агрессию против Южной Осетии, к чему Россия хладнокровной не останется, так как исходя из существующих договоров Кремль обязан защищать суверенитет Южной Осетии», — заявил изданию политолог Ника Читадзе и подчеркнул, что «от России можно ожидать всего», в том числе перекрытия магистрали.

Ника Читадзе призывает правительство Грузии к лоббированию и защите интересов страны на международной арене и подчеркивает, что «оккупация территорий» Грузии не только не менее значительна, чем «оккупация» Украины, но содержит гораздо больше угроз.

«У Украины оккупировано 7% территорий, и угрозы того, что в результате оккупации украинское государство может исчезнуть, со стороны России не существует. В нашем случае России не нужно нападать на Тбилиси, она может перекрыть магистраль и тем самым переломить нашу страну в хребте», — пояснил политолог.