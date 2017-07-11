Си Цзиньпин заявил о необходимости углубления судебной реформы в Китае

Гуйян, Китай, , 13:32 — REGNUM В китайском городе Гуйян, расположенном в провинции Гуйчжоу, состоялась национальная конференция, посвященная реформе судебной системы КНР. Свои замечания по данному вопросу высказал председатель КНР Си Цзиньпин.

«Реформа судебной системы имеет ключевое значение для всестороннего углубления реформ, проводимых в Китае, а также для эффективного управления страной. Я призываю судебные и правоохранительные органы строго следовать замечаниям ЦК КПК в ходе осуществления реформы», — отметил китайский лидер в своем письменном обращении.

Си Цзиньпин высоко оценил усилия властей по решению сложных вопросов, требующих нелинейного подхода, отметив, что граждане КНР должны доверять представителям власти, пишет «Сина синьвэнь».

«Реформа способствует укреплению общественного доверия к судебной власти и обеспечению социальной справедливости и справедливости. В судебную реформу следует внедрять современные технологии, которые позволят китайским судам стать максимально справедливыми и современными», — добавил председатель КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, семья гражданина КНР, ошибочно признанного виновным и казненного за убийство и изнасилование, подала в суд с требованием возмещения моральной компенсации в размере более $2 млн.

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