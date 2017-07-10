Турецкие корабли зашли в порт Одессы

Киев, , 07:42 — REGNUM Пришвартовались 9 июля три корабля турецких ВМС в порту Одессы, сообщает портал «Думская».

Согласно сообщению, первым турецким кораблем, вставшим у одесского причала, стал фрегат TCG «Turgutreis» (F-241), способный принимать на борт один вертолет. После фрегата в порт вошла турецкая подлодка, третьим стал большой десантный корабль NL 214.

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Отмечается, что прибывшие корабли буду участвовать в украинско-американских военно-морских учениях «Sea Breeze — 2017», которые состоятся с 10 по 23 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях. В учениях примут участие 17 стран, среди которых, помимо Украины и США, Великобритания, Канада, Польша и другие.

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Напомним, совместные украинско-американские учения «Sea Breeze» проводятся с 1997 года ежегодно. В 2017 году в маневрах от США примут участие около 800 военнослужащих, а также американские ракетные крейсеры Hue City и Carney и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

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