Тринадцатый саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе

Гамбург, Германия, , 00:32 — REGNUM Стали известны страны, на территории которых саммит «большой двадцатки» будет проходить в ближайшие три года. Информацию, содержащуюся в итоговом коммюнике мероприятия, озвучила 8 июля на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

В следующем, 2018 году участники саммита G20 впервые соберутся на территории Южной Америки. Организацией мероприятия займется Аргентина: Буэнос-Айрес примет тринадцатую по счету встречу лидеров стран «большой двадцатки».

Впервые саммит посетит Японию: в 2019 году решено провести мероприятие в этой стране. А в 2020 международная встреча «Группы двадцати» пройдет в Саудовской Аравии.

Ранее, выступая с приветственным словом к участникам саммита, Меркель перечислила основные задачи мероприятия: усиление устойчивости мира к вызовам, обеспечение стабильности развития, а также повышение ответственности государств при принятии решений.

Напомним, международный саммит G20 проходил 7−8 июля в Гамбурге.