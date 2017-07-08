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Путин полетел на G20 в обход стран НАТО

Политика

Североатлантический альянс занимает крайне недружественную позицию в отношении России

Путин полетел на G20 в обход стран НАТО
Anna Zvereva
Самолет президента Ил-96-300ПУ

Гамбург, Германия, 8 июля 2017, 12:01 — REGNUM  Борт №1 летного отряда «Россия» на котором президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на саммит «Большой двадцатки» в германский город Гамбург, совершил крюк в 500 км, чтобы избежать полёта в воздушном пространстве стран НАТО. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает Reuters со ссылкой на FlightRadar24.

Сообщается, что борт с регистрационным номером RA-96 022, летевший из Москвы в Гамбург 6 июля, отклонился от прямого курса через Белоруссию и Польшу, которая является членом военного блока НАТО.

Вместо этого самолёт Путина пролетел над Балтийским морем, пересекая на своем пути территорию нейтральных Финляндии и Швеции, а затем вошел в воздушное пространство Дании и Германии.

Известно, что Путин летает на специальном самолёте Ил-96, который входит в состав специального лётного отряда «Россия». Этот отряд обеспечивает перелёты первых лиц Российской Федерации и российских делегаций.

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Саммит G20 в Гамбурге