Молдавия: Экс-глава Румынии Бэсеску похоронит Гимпу и не даст власть Додону

Бухарест, , 01:45 — REGNUM Как только бывший президент Румынии Траян Бэсеску восстановит гражданство Молдавии, он станет председателем Партии национального единства и будет активно участвовать в политической жизни Молдавии. Об этом заявил в эфире румынского телеканала TVR и.о. председателя партии, экс-министр обороны Молдавии Анатолий Шалару.

По его словам, Бэсеску пока будет приезжать в Кишинев каждые две-три недели, будет ездить по районам, встречаться с людьми. «Господин Бэсеску осознает, что если он останется в стороне, существует большая опасность, что социалисты Игоря Додона получат большинство в будущем парламенте Молдавии», — сказал Шалару.

Он добавил, что приход бывшего президента Румынии в молдавскую политику означает политическую смерть для тех правых партий, которые паразитировали на идее объединения Молдавии с Румынией. В качестве примера он назвал лидера Либеральной партии Михая Гимпу. В отличие от него Шалару обещает по-настоящему добиваться унионистской цели.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Румынии Траян Бэсеску стал почетным председателем румыноунионистской «Партии национального единства», созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолием Шалару. Сам Шалару заявил, что место лидера партии останется свободным до тех пор, пока Траяну Бэсеску не вернут молдавское гражданство.

Прежний президент Молдавии Николай Тимофти предоставил Бэсеску молдавское гражданство, однако Игорь Додон, заняв пост президента, подписал указ об отзыве гражданства у бывшего румынского лидера. Бэсеску обжаловал это решение в суде и выиграл в первой инстанции, однако Апелляционная палата признала решение Додона законным. Бэсеску обжаловал это решение в Высшей судебной палате Молдавии.

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