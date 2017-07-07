«Встреча Путина и Трампа приоткрыла наглухо забаррикадированную дверь»

Москва, , 21:44 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональла Трампа сняла все вопросы относительно личной совместимости лидеров двух государств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Встреча ‑ и в этом, как мне представляется, состояла ее главная задача — приоткрыла наглухо забрикадированную дверь российско-американских отношений, одновременно сняв все вопросы относительно личной совместимости лидеров двух государств», — заявил сенатор, отметив, что стороны продемонстрировали свою готовность не только вести переговоры, но и договариваться.

Конечно, и сейчас никто не возьмет на себя смелость гарантировать, что в отношениях двух стран произойдут серьезные подвижки, и они начнут реально взаимодействовать в решении международных проблем и, прежде всего, в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), рассуждает парламентарий, но, по крайней мере, такой поворот уже не представляется чем-то из области ненаучной фантастики.

Среди содержательных результатов встречи Клинцевич выделил конкретные договоренности по Сирии, решение о создании двусторонней рабочей группы по обеспечению информационной безопасности. Также подчеркнута общая заинтересованность в выполнении Минских соглашений и роль в этом процессе Украины как главной стороны соглашений.

Встреча в Гамбурге все-таки вселяет оптимизм, говорит Клинцевич.

«Россия и США, невзирая на все разногласия, копившиеся не одно десятилетие, на объективное несовпадение интересов геополитического характера могут и должны в сотрудничестве с другими странами сделать мир безопаснее», — сказал парламентарий.

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