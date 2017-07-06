ООН: В Старом городе Мосула повреждены более 5 тыс. 500 зданий

Багдад, , 23:08 — REGNUM В результате антитеррористической операции иракских войск в Старом городе — историческом районе Мосула — были повреждены около 5 тыс. 500 зданий, еще около 500 зданий были полностью разрушены, согласно докладу ООН, 6 июля сообщает Reuters.

Снимки Старого города, сделанные за неделю до начала наступления иракских войск 18 июня, показали, что 2 тыс. 589 строений были повреждены, а 153 здания разрушены.

Пять дней спустя, по мере того, как бомбардировки Старого города усилились, еще 1 тыс. 451 здание было повреждено, еще 43 дома разрушены, согласно снимкам, зафиксированным ООН.

В первые 12 дней боевых действий в Старом Городе еще 1 тыс. 496 строений получили повреждения, 294 здания были уничтожены. Ожидается, что число поврежденных и разрушенных зданий увеличится к моменту окончания боевых действий.

Напомним, ранее иракские военные заявили, что в Мосуле осталось около 300 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Территория, подконтрольная боевикам, сократилась до 500 кв. м. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, жены боевиков присоединились к сражению, они стреляют в иракских военных, используя своих детей в качестве живых щитов. Военные отметили, что если бы женщины и дети не были вмешены в конфликт, противостояние могло бы закончиться через несколько часов.

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