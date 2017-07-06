Встреча Путина и Трампа продлится чуть более часа

Москва, , 21:04 — REGNUM Первая личная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится во второй половине дня 7 июля «на полях» саммита «Большой двадцатки». Такие данные следуют из рабочего графика российского президента на G20, который сегодня, 6 июля, распространила пресс-служба Кремля.

На встречу Путина с Трампом заложен 1 час 15 минут.

Встреча начнется в 15:45 по местному времени (16:45 мск) и завершится в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Затем у путина будет встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля состоится первая личная встреча Трампа с Путиным.

Москва заявила, что от этой встречи ждёт прежде всего ясности перспектив российско-американских отношений.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в свою очередь заявил, что Вашингтон хочет обсудить с Москвой весь спектр российско-американских отношений, а также наиболее острые конфликты в различных регионах мира.

Примечательно, что на пресс-конференции после переговоров с президентом Польша Анджеем Дудой, которые прошли сегодня в Варшаве, Трамп заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию в Восточной Европе.

Политологи восприняли это заявление как выбор внешнеполитического вектора в отношениях с Российской Федерацией.