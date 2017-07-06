Иран завершил крупные учения ВМФ на Каспии

Тегеран, , 17:56 — REGNUM В Каспийском море завершились крупные учения ВМФ Ирана, получившие название «Устойчивая безопасность и военно-морская сила 96», 6 июля сообщает Mehr.

Пятидневные военные учения в Каспийском море стали беспрецедентными с точки зрения использования новейших боевых кораблей и ракетных систем.

Военные Ирана впервые задействовали в учениях такого масштаба новейший фрегат Damavand полностью отечественного производства.

Военные учения проходили на площади в 80 тыс. квадратных километров, были применены различные электронные и оптические системы, ракетные системы класса «берег-море», системы наблюдения и разведки, радиоэлектронное вооружение, морские беспилотные летательные аппараты, боевые самолеты. В учениях приняли участие морские спасательные группы, подразделения морских пловцов и коммандос.

Напомним, учения ВМФ Ирана включают в себя пять этапов, первый этап завершился в марте текущего года. В августе пройдет заключительный этап морских учений в Каспийском море.

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