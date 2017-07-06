Трамп: Россия дестабилизирует Восточную Европу

Варшава, , 17:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна считает критически важным наращивание взаимодействия со своими союзниками в рамках военного блока НАТО для сдерживания конфликтов и предотвращения войны между великими державами. Об этом Трамп заявил сегодня, 6 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Трамп отметил, что его страна собирается продолжать наращивать взаимодействие с партнерами по Североатлантическому альянсу в том числе «в ответ на действия и дестабилизирующее поведение» Москвы.

«Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России», — сказал Трамп.

Также президент США заявил, то его страна привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе.

На переговорах Трампа с Дудой в Варшаве также затрагивался вопрос присутствия американских войск в Польше и укрепление безопасности в Восточной Европе, на восточном фланге НАТО.

«Мы также обсудили ситуацию на Украине, а также предстоящие российские военные учения «Запад-17» в Белоруссии», — рассказал Дуда.

В свою очередь, Трамп призвал Россию прекратить дестабилизирующие действия на Украине, а также поддержку режима Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп вновь призвал членов стран НАТО платить за оборону