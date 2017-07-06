77 лет президенту: жизнь главы Казахстана в фотографиях

Астана, , 18:16 — REGNUM Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнилось 77 лет. Публикуем несколько редких фотографий, которые рассказывают о начале жизненного пути лидера Казахстана.

Фотографии были взяты из следующих монографий:

Касымбеков М.Б. Нурсултан Назарбаев. Биография. — 2-е издание, доработанное и дополненное — Астана: Деловой мир Астана, 2016. — 304 с. Зенькович Н. Имя, ставшее эпохой. Нурсултан Назарбаев: новое прочтение биографии. — Москва: Яуза-каталог, 2017 — 544 с.

Фотографии в данных монографиях были представлены пресс-службой президента Республики Казахстан, Библиотекой первого президента Республики Казахстан — Лидера нации, Музеем первого президента Республики Казахстан.

Подробнее узнать о жизненном пути президента Казахстана Нурсултана Назарбаева можно на его персональной странице.

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