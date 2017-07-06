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77 лет президенту: жизнь главы Казахстана в фотографиях

Политика

Редкие фотографии первого президента Казахстана

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77 лет президенту: жизнь главы Казахстана в фотографиях
Нурсултан Назарбаев и Юрий Гагарин на VIII фестивале молодежи и студентов. Хельсинки, 1962 год

Астана, 6 июля 2017, 18:16 — REGNUM  Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнилось 77 лет. Публикуем несколько редких фотографий, которые рассказывают о начале жизненного пути лидера Казахстана.

Фотографии были взяты из следующих монографий:

  1. Касымбеков М.Б. Нурсултан Назарбаев. Биография. — 2-е издание, доработанное и дополненное — Астана: Деловой мир Астана, 2016. — 304 с.
  2. Зенькович Н. Имя, ставшее эпохой. Нурсултан Назарбаев: новое прочтение биографии. — Москва: Яуза-каталог, 2017 — 544 с.

Фотографии в данных монографиях были представлены пресс-службой президента Республики Казахстан, Библиотекой первого президента Республики Казахстан — Лидера нации, Музеем первого президента Республики Казахстан.

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Семья Абиша Назарбаева. 1956 год
Семья Абиша Назарбаева. 1956 год
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Школьная выпускная фотография
Школьная выпускная фотография
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Автобиография Нурсултана Назарбаева
Автобиография Нурсултана Назарбаева
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Нурсултан Назарбаев — выпускник школы. 1958 год
Нурсултан Назарбаев — выпускник школы. 1958 год
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Удостоверение Председателя Совета Министров Казахской ССР. 1985 год
Удостоверение Председателя Совета Министров Казахской ССР. 1985 год
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Нурсултан Назарбаев во главе праздничной первомайской колонны коллектива Карагандинского металлургического завода. Темиртау, 1964 год
Нурсултан Назарбаев во главе праздничной первомайской колонны коллектива Карагандинского металлургического завода. Темиртау, 1964 год
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Поздравительная телеграмма по случаю назначения Нурсултана Назарбаева Председателем Совета Министров Казахской ССР
Поздравительная телеграмма по случаю назначения Нурсултана Назарбаева Председателем Совета Министров Казахской ССР
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Нурсултан Назарбаев на митинге. Конец 1980-х
Нурсултан Назарбаев на митинге. Конец 1980-х
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Присяга Первого Президента. 1991 год
Присяга Первого Президента. 1991 год
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Подписание Конституции Республики Казахстан. 1995 год
Подписание Конституции Республики Казахстан. 1995 год

Подробнее узнать о жизненном пути президента Казахстана Нурсултана Назарбаева можно на его персональной странице.

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