Хлеба в Москве хватит на две недели, в Петербурге — на три

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 19 июля Временное правительство решило издать следующее постановление:

«Виновный в призыве во время войны к неисполнению касающихся железнодорожной службы законов или законных распоряжений власти наказывается заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет или заключением в крепости на срок не свыше трех лет. Постановление вводится по телеграфу».

Временное правительство постановило отпустить 25 000 руб. на расходы комиссии для расследования степени участия в восстании 3—5 июля 1917 года войск гарнизона Петрограда и его окрестностей.

Временное правительство заслушало доклад об угрожающем остановкой работ положении в Донбассе и поручило заняться этим вопросом комиссии из представителей соответствующих ведомств и министерств.

Состоялось частное совещание членов Госдумы. Милюков делает доклад о переговорах, которые ведет Керенский с пятью членами партии кадетов и тремя из торгово-промышленного класса. Милюков сообщает, что ЦК партии кадетов решил не настаивать на удалении Чернова. Совещание одобряет эту позицию, и Милюков благодарит за поддержку.

Далее собрание решило принять участие в Московском совещании, где «Госдума выразит свое определенное мнение».

Фракция большевиков внесла запрос во ВЦИК относительно репрессий против партии.

На заседании ВЦИК заслушивается доклад Череванина от экономического отдела. Снабжение страны продовольствием с каждым днем становится хуже. Поставка хлеба уменьшается. На юге России из 64 доменных печей работает только 42 с производительностью в 75%. Из 98 мартеновских речей работает только 42 с производительностью в 75%.

Районному Комитету снабжения пришлось поднять вопрос о временном закрытии текстильных фабрик в Москве и в московском районе. Положение требует чрезвычайных мер… А между тем в составе Временного правительства находится Пальчинский, в руках которого сосредоточено все то, чем Временное правительство может вмешиваться и регулировать экономическую жизнь страны, так как он стоит во главе Комитета по топливу и он же председатель Совещания по обороне.

«Он фактически руководит всей промышленностью страны и ведет это дело в высшей степени пристрастно. Он является защитником интересов промышленников».

Далее Череванин предлагает обратиться к Временному правительству с запросом о «вредной деятельности Пальчинского».

Скобелев говорит, что хозяйственная разруха действительно угрожающая:

«Если она окончательно не погубила страну, то это заслуга всякого рода организаций на местах, самочинно ведущих свою работу и деятельность которых значительно опережает деятельность в центре».

Экономический совет приступил к своей деятельности только на днях. Что касается Особого Совещания по топливу, то представители уполномоченных по топливу указывали, что этот орган должен быть выборным; но так как Временное правительство несет перед вами ответственность, то все другие органы должны быть ответственны перед ним, поэтому требование уполномоченных неосуществимо…

Организации рабочих везде сейчас делают громадные успехи — повсюду происходят конференции… На Урале сейчас страшная неразбериха. Происходят нездоровые эксцессы в виде расправы с заводской администрацией. Скобелев указывает, что производительность падает благодаря многочисленным собраниям на заводах и т. д.

Пешехонов заявляет:

«Крайне скверно обеспечен фронт. В отношении хлеба положение оказалось лучше, чем можно было ожидать. В Петрограде в настоящее время хватит хлеба на 20 дней, в Москве — на две недели. Фронт обеспечен от полутора месяцев до 20 дней… В общем, урожай в стране будет не ниже среднего…».

Главные затруднения заключаются в расстройстве железнодорожного транспорта, грозящего катастрофой. Попытка разрешить и укрепить на местах авторитет продовольственных организаций не удается. В некоторых губерниях они совершенно отсутствуют, как, например, в Казанской. Деревня испытывает острый недостаток в предметах первой необходимости.

«Нами отправлено в провинцию от полутора до двух миллионов аршин ситца, стоимость которого на местах обойдется по 50 коп. за аршин в то время, когда там он продается по 1р. 50 коп. Но у нас нет уверенности, что местные продовольственные комитеты не откроют немедленно продажи этого ситца в центрах, а деревня останется без тканей. Очень часто местные продовольственные организации действуют по собственному усмотрению, что крайне опасно».

Чернов подчеркивает, что в министерстве земледелия рассматривается ряд законопроектов, которые вводят земельные отношения в нормальные правовые начала. Кадетский кабинет созвал земельные комитеты, но законодательства не дал. И поэтому они были поставлены в необходимость действовать вне рамок общего законодательства.

На практике произошло то, что комитеты начали издавать свои обязательные постановления, не стесняясь никакими рамками. В результате получилось местное законодательство, которое удержало огромную массу крестьянства от тяжелых эксцессов.

Наиболее крупные из законопроектов министерства земледелия — это законопроекты о полной ликвидации земельных комиссий и земельной политики прежнего времени, ликвидация массы законов, которые подкапывались под общинные начала в деревне. Министерство провело закон о воспрещении сделок на землю. Против этого закона были мобилизованы все цензовые силы России.

Заседание Бюро ВЦИК, заслушав заявление о прибытии делегации от 36 полков с фронта, поручило Богданову, Бинасику и Сороко: принять и переговорить с делегацией, проверить мандаты делегатов и, в случае обнаружения злоупотреблений, направить их в комендатуру.

В Смольном Институте открылись занятия некоторых отделов и комиссий Совета. В ближайшие дни предполагается переезд всех учреждений ВЦИК, ИК ВСКД и их отделов.

В 5-й инженерно-строительной дружине юго-западного фронта ударным батальоном, стоявшим в городе под командой поручика, расстреляны председатель и секретарь Исполкома рабочих дружин.

Прокопович от имени Временного правительства вновь открыл съезд представителей районных совещаний по топливу и предложил ему избрать самому президиум.

Съезд постановил направить на время с 30 июля по 12 августа особую делегацию в Донбасс из представителей шести крупнейших районов для выяснения на месте всех основных причин слабой добычи и вывоза топлива. В число членов делегации от каждого района вошли представители местных советов, а также делегаты от потребителей и представителей технических знаний.

Обыском в помещении бывшего Союза русского народа в Одессе обнаружены большой запас контр-революционной литературы и 13 ящиков ружейных и револьверных патронов.