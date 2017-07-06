Путин отправил в отставку главу ГУ МЧС России по Свердловской области

Екатеринбург, , 15:52 — REGNUM Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности главу ГУ МЧС России по Свердловской области, генерал-майора Андрея Зеленского. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Зеленский возглавил региональный главк МЧС в 2010 году, до этого он служил в вооружённых силах Российской Федерации. Информация о том, что он может покинуть свой пост по состоянию здоровья, появилась ещё в начале 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Владимир Путин своим указом также освободил от занимаемой должности заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-майора полиции Владимира Романюка. В тот же день указом президента на пост начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу был назначен подполковник полиции Александр Востриков.

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