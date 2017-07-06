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Ереван и Баку не отказываются от встречи глав МИД в Австрии

Политика

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе, в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ

Ереван и Баку не отказываются от встречи глав МИД в Австрии
Иван Шилов © ИА REGNUM

Ереван, 6 июля 2017, 12:55 — REGNUM  Несмотря на резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта Ереван и Баку не собираются отменять встречу между главами МИД двух стран, которая планируется на 11 июля.

«Армения никогда не отказывалась от встреч как на самом высоком уровне, так и на уровне министров. Как я сказал несколько дней назад, не исключено, что встреча на уровне глав МИД состоится в июле», — как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 6 апреля, в беседе с журналистами глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

В Баку также не планируют отменять участие во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в рамках урегулирования карабахского конфликта, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции 5 июля.

«На данном этапе не рассматривается вопрос отмены встречи глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна», — цитирует Гаджиева «Интерфакс».

«Этот вопрос должен быть изучен комплексно и после этого будет дан ответ. Азербайджан участвует в переговорах не ради имитации. Наша позиция тверда. Мы хотим субстантивных переговоров», — добавил он.

По данным российских СМИ, встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова состоится 11 июля в австрийском Мауэрбахе, в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ.

За несколько дней до встречи Баку вновь подверг критике сопредседателей МГ ОБСЕ за отсутствие прогресса в урегулировании карабахского конфликта.

«Сопредседатели до сих пор не достигли никакого результата в переговорах», — заявил вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, депутат парламента Азербайджана Азай Гулиев, выступая 5 июля на годовой сессии ПА ОБСЕ в Минске. По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ проигнорировали приглашение принять участие в годовой сессии ПА организации.

Читайте ранее в этом сюжете: О чем будут говорить Налбандян и Мамедъяров в австрийском Мауэрбахе

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