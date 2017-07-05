Приднестровье и Гагаузия: вместе с Россией

Тирасполь, , 20:28 — REGNUM Верховный совет Приднестровья и Народное собрание Гагаузии 5 июля подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе приднестровского парламента, документ был подписан в ходе визита в Тирасполь гагаузской делегации в составе председателя Народного собрания Гагаузии Владимира Кыссы и его заместителя Александра Тарнавского. Они побывали на пленарном заседании Верховного совета, пообщались с руководством приднестровского парламента. «У вас есть чему поучиться», — заметил гагаузский спикер Кысса.

Парламентарии выразили надежду, что подписанное соглашение станет не просто формальным документом, но «реальной площадкой для сотрудничества, укрепления межпарламентского диалога, расширения взаимовыгодных контактов, обмена практическим опытом на благо дружественных народов».

«Надеемся, что подписанное соглашение даст новый толчок активизации межпарламентских отношений, будет способствовать улучшению законодательной базы автономии, налаживанию более тесных культурных и экономических связей», — сказал Владимир Кысса. Он заметил, что в 2012 году присутствовал при подписании первого договора о сотрудничестве двух парламентов.

«Мы готовы к диалогу, налаживанию тесного межпарламентского взаимодействия. Нам есть что сказать и чему поучиться. Вместе с гагаузским народом мы налаживаем интеграционные связи по взаимодействию наших экономик с РФ. Мы хотим перенимать положительный опыт, конкурировать, для того чтобы разные аспекты деятельности создавали новые предпосылки для интереса со стороны российских инвесторов по вопросам вложения капитала в промышленное производство, сельское хозяйство», — подчеркнул приднестровский спикер Александр Щерба.

Председатель Верховного совета получил приглашение посетить Гагаузию в день празднования дня города Комрата. «Депутаты традиционно принимают приглашение стать гостями этого праздника. Этот год не станет исключением, потому что наши контакты строятся не формально, а на дружеской основе, от сердца к сердцу», — сказал спикер.

После встречи парламентарии Приднестровья и Гагаузии отправились на столичный Мемориал Славы, где возложили цветы к могилам защитников республики и воинов-освободителей.